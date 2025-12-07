Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что снег покроет почти всю Россию, но Москву обойдет стороной

Гидрометцентр прогнозирует расширение границ зимнего покрова: к середине следующей недели снегом будет закрыто около 92% территории страны.

Гидрометцентр прогнозирует расширение границ зимнего покрова: к середине следующей недели снегом будет закрыто около 92% территории страны. Такой вывод сделали специалисты, оценивая погодную динамику в регионах.

По данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, ключевую роль сыграет Приволжский федеральный округ, где ожидаются устойчивые морозы. Ночью температура опустится до минус 4−9 градусов, днем — до минус 2−7. Выпавший снег при таких показателях сохранится, что добавит около 2% к нынешним 90% снежного покрытия по стране.

В азиатской части России снег уже лег стабильным слоем. При температуре около нуля подтаивает лишь его верхний уровень, но площадь покрытия не уменьшается.

Иная ситуация складывается в столичном регионе. Здесь прогнозируется потепление до плюс 7 градусов, и сформировать устойчивый снежный покров в таких условиях не удастся.

Читайте также: Стало известно, какой отечественный сериал включили в «Книгу рекордов России».

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше