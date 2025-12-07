Стало известно, что снег покроет почти всю Россию, но Москву обойдет стороной

Гидрометцентр прогнозирует расширение границ зимнего покрова: к середине следующей недели снегом будет закрыто около 92% территории страны. Такой вывод сделали специалисты, оценивая погодную динамику в регионах.
По данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, ключевую роль сыграет Приволжский федеральный округ, где ожидаются устойчивые морозы. Ночью температура опустится до минус 4−9 градусов, днем — до минус 2−7. Выпавший снег при таких показателях сохранится, что добавит около 2% к нынешним 90% снежного покрытия по стране.
В азиатской части России снег уже лег стабильным слоем. При температуре около нуля подтаивает лишь его верхний уровень, но площадь покрытия не уменьшается.
Иная ситуация складывается в столичном регионе. Здесь прогнозируется потепление до плюс 7 градусов, и сформировать устойчивый снежный покров в таких условиях не удастся.
Читайте также: Стало известно, какой отечественный сериал включили в «Книгу рекордов России».