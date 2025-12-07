В России собираются сократить список «неженских» профессий: подробнее

Перечень запрещенных для женщин профессий в России собираются сократить в 2027 году. Об этом сказано в утвержденной правительством РФ дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса, передает ТАСС.
«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», — отмечается в документе.
Министерство труда и социальной защиты РФ изменит приказ, который регулирует список работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение женского труда. Изменения должны затронуть сферы транспорта и обрабатывающей промышленности.
Как уточняется в дорожной карте, список работ, которые планируют исключить из перечня, ведомства должны подготовить к марту 2027 года при участии объединений работодателей и профсоюзов. Параллельно с этим проведут аудит условий труда на местах на предмет рисков.
Кроме того, Минздрав РФ, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) должны будут провести по этим профессиям «эпидемиологические научные исследования, в том числе с изучением влияния вредных производственных факторов с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма».
Представленный сейчас перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничен женский труд, действует с 1 января 2021 года и включает 100 позиций. В принятом более 20 лет назад списке содержалось свыше 450 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин.
Как писал сайт KP.RU, сегодня все больше женщин выбирает профессии, которые ранее считались «мужскими», — от монтажниц и машинистов до рабочих на производствах. Международная организация труда, опросив более 13 тысяч компаний из 70 стран мира, отметила, что гендерный баланс помогает улучшать бизнес-результаты.
Кроме того, из-за дефицита кадров работодатели все чаще обращают внимание на женщин и рассматривают их в качестве резерва для отраслей, где раньше работали почти исключительно мужчины. По оценке правительства, к 2030 году России будет не хватать 3,1 млн специалистов.