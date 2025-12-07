В России собираются сократить список «неженских» профессий: подробнее

Кроме того, из-за дефицита кадров работодатели все чаще обращают внимание на женщин и рассматривают их в качестве резерва для отраслей, где раньше работали почти исключительно мужчины. По оценке правительства, к 2030 году России будет не хватать 3,1 млн специалистов.