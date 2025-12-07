«Целый ряд лукавства»: адвокат Лурье рассказал, почему его клиентка не верит Долиной

Певица Лариса Долина извинилась перед покупательницей квартиры Полиной Лурье в эфире Первого канала спустя полтора года разбирательств. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко. Правозащитник рассказала, почему ее клиентка не верит вокалистке.
«Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в её искренность, но не получается, так как её поступки, действия её адвокатов свидетельствуют об обратном. В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение!» — резюмировала Свириденко в интервью изданию РИА Новости.
Она пояснила, что за все это время не было ни одного звонка от Долиной к ее клиентке или простых слов извинений во время судебных разбирательств. Свириденко подчеркивает, что всего один звонок смог бы снять напряжение.
Напомним, Долина решила возвращать деньги покупательницы квартиры (112 млн рублей) по частям в течение нескольких лет. Вокалистка говорит, что у нее сейчас нет этой суммы. Лурье и ее адвоката такой ответ не устроил.