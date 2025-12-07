Названы российские города, чьи жители больше всего тратят на кофе

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Больше всего на кофе в городах-миллионниках в России тратят жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
В сентябре-октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, вторым «кофейным городом» стал Санкт-Петербург с тратами в кофейных заведениях в 603 рубля. Тройку замкнул Новосибирск, где средний чек достигает 597 рублей.
Также высокий уровень расходов в кофейнях зафиксирован в Москве — 564 рубля, Красноярске — 506 рублей и Краснодаре — 501 рубль.
Менее 500 рублей за кофе оставляют жители Ростова-на-Дону — в среднем 494 рубля, Казани — 477 рублей и Волгограда — 470 рублей. Десятым городом с самыми высокими «кофейными расходами» стал Екатеринбург, где в среднем жители тратят в кофейнях 467 рублей.
Более умеренные расходы зафиксированы в Приволжье: в Уфе средний чек в кофейнях составляет 465 рублей, Самаре — 462 рубля, Перми — 453 рубля. Недалеко от нее ушел и Нижний Новгород (437 рублей). Пятнадцатое место по средним расходам на кофе занял Воронеж (427 рублей).
«Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории — свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число “белых пятен”, не занятых кофейнями», — отметил гендиректор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.