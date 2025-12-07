Названы российские города, чьи жители больше всего тратят на кофе

«Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории — свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число “белых пятен”, не занятых кофейнями», — отметил гендиректор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.