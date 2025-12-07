Бой Гуськова против экс-чемпиона UFC Блаховича завершился ничьей

Напомним, в сентябре 2020 года Блахович стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, выиграв бой с американцем Домиником Рейесом. В марте 2021 года он победил нигерийца Исраэля Адесанью, а в октябре проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре. В декабре 2022 года поединок поляка с россиянином Магомедом Анкалаевым за вакантный титул чемпиона в полутяжелой весовой категории завершился вничью.