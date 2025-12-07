Бой Гуськова против экс-чемпиона UFC Блаховича завершился ничьей

Бой между представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым и поляком Яном Блаховичем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) закончился ничьей.
Отметим, что двое судей дали бойцам по 28 баллов, еще один арбитр посчитал победителем Блаховича (29−28).
На счету 33-летнего Гуськова 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах (MMA). Эта ничья стала в его карьере стала первой. На счету 42-летнего Блаховича — 29 побед, 11 поражений и две ничьи.
Напомним, в сентябре 2020 года Блахович стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, выиграв бой с американцем Домиником Рейесом. В марте 2021 года он победил нигерийца Исраэля Адесанью, а в октябре проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре. В декабре 2022 года поединок поляка с россиянином Магомедом Анкалаевым за вакантный титул чемпиона в полутяжелой весовой категории завершился вничью.
Турнир UFC 323 проходит в Лас-Вегасе.
Ранее одноклубник Петра Яна Иван Штырков назвал фаворита боя с Мерабом Двалишвили на этом турнире.