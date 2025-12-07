Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На главной площади Кургана особенно ярко засияла новогодняя елка. Видео

В Кургане на площади имени Ленина установили и украсили новогоднюю елку. На ней праздничная иллюминация стала сиять ярче, чем в прошлые годы. Об этом URA.RU рассказали горожане.

В центре Кургана украсили главную елку города.

В Кургане на площади имени Ленина установили и украсили новогоднюю елку. На ней праздничная иллюминация стала сиять ярче, чем в прошлые годы. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Елка на городской площади сияет празднично и ярко. На ней появились символы Нового года — шарики с лошадкой», — сообщают курганцы.

Ранее в Кургане новогоднюю елку с дополнительной иллюминацией установили в Центральном парке культуры и отдыха, где сделали оформление заметнее, чем в прошлом году. В рамках праздничной подготовки сообщалось, что до 25 декабря на площади имени Ленина появятся каток и елка со светодиодным шатром, сейчас здесь уже смонтировали и украсили главную городскую ель.