На главной площади Кургана особенно ярко засияла новогодняя елка. Видео

Ранее в Кургане новогоднюю елку с дополнительной иллюминацией установили в Центральном парке культуры и отдыха, где сделали оформление заметнее, чем в прошлом году. В рамках праздничной подготовки сообщалось, что до 25 декабря на площади имени Ленина появятся каток и елка со светодиодным шатром, сейчас здесь уже смонтировали и украсили главную городскую ель.