Топ-5 главных новостей на утро воскресенья, 7 декабря 2025:
1. Молдова и Румыния меряются членством: Страна ЕС тянет в пропасть падшую соседку — куда нас приведёт политическая проституция.
2. Благодаря стримам «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка Кишинева: «Даник, сказал, что будет молиться за меня, а мне как раз это сейчас надо, будто Бог послал мне его».
3. Травка ещё зеленеет, но солнышко уже не блестит: Аномальная зима сбивает с толку не только людей, но и природу — в Молдове плюсовая температура — синоптики рассказывают, что будет дальше.
4. Чуда не произошло: 26-летняя женщина, пропавшая в Кишиневе в ночь на 3 декабря, найдена мёртвой.
5. Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс.
