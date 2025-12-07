Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 7 декабря 2025: Как Молдова и Румыния меряются членством — коротко о политической проституции; благодаря «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка;

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро воскресенья, 7 декабря 2025:

1. Молдова и Румыния меряются членством: Страна ЕС тянет в пропасть падшую соседку — куда нас приведёт политическая проституция.

2. Благодаря стримам «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка Кишинева: «Даник, сказал, что будет молиться за меня, а мне как раз это сейчас надо, будто Бог послал мне его».

3. Травка ещё зеленеет, но солнышко уже не блестит: Аномальная зима сбивает с толку не только людей, но и природу — в Молдове плюсовая температура — синоптики рассказывают, что будет дальше.

4. Чуда не произошло: 26-летняя женщина, пропавшая в Кишиневе в ночь на 3 декабря, найдена мёртвой.

5. Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Люди экономят на продуктах, чтобы оплатить коммуналку: С такими ценами не разгуляешься — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем нынче самые популярные продукты [фото, видео] (далее…).

Режим ПАС никогда не перестанет считать народ быдлом: В Молдове растут не экономика и уровень жизни, как уверяют нас власти, а только разрастаются блошиные рынки.

Подоспел опрос Нацбанка Молдовы: 31,9% населения выживают на сумму, которой едва хватает на еду и коммунальные услуги — менее 5 000 леев в месяц (далее…).

Брюссель опровергает стратегию Санду: Молдове нельзя в ЕС без Приднестровья — обещание о быстром вступлении к 2030 году оказалось очередным фейком.

Брюссель официально заявляет, что переговоры ведутся только с единой Республикой Молдова (далее…).

