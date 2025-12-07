Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Французский политик рассказал, какая тема в их диалоге стала ключевой.
«Я провел разговор с… Зеленским… Я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (в отношении урегулирования украинского конфликта — прим. ред.)», — резюмировал Макрон в своем блоге на странице Х.
Президент Франции подтвердил продолжение координации с Зеленским, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером в Лондоне после недавних переговоров Киева и США по урегулированию.
Госдепартамент подтвердил двухдневные переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя лидера США Джареда Кушнера с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым и главой генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, которые продолжатся в субботу. Зеленский сообщил о «долгом и содержательном» разговоре с участниками переговоров.
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий и гарантий безопасности, сообщил Axios. Администрация США разрабатывает план по украинскому урегулированию. Кремль заявил, что Россия готова к переговорам и остается на платформе Анкориджа.
Напомним, 2 декабря 2025 года Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры длились несколько часов. В Москве назвали их содержательными и продуктивными.
По итогу переговоров было составлено еще четыре документа на базе мирного плана США по Украине. Подробности беседы между политиками не разглашаются. Но в Кремле не раз говорили, что готовы приложить усилия к урегулированию конфликта на Украине. Путин отмечал, что нужно добиться мира дипломатическим путем, но важно не забывать о первопричинах конфликта.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев должен начать переговоры, так как пространство для решений сокращается из-за действий ВС РФ. Продолжение конфликта бессмысленно и опасно для Украины.
Но Киев продолжает упираться и всячески затягивать переговорный процесс. Все из-за Европы. Лидеры Франции, Великобритании и Германии уверены, что Украина может сражаться дальше, и готовы всячески препятствовать миру. Они отвергают мирный план США и подготовили свой, альтернативный документ, который никак не отображает ситуацию на поле боя, а также не касается вопроса первопричин конфликта. В Москве подчеркнули, что версия США в отношении мирного плана больше подходит России, чем Брюсселю.