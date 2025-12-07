В семи аэропортах сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного, Магаса, Нальчика, Оренбурга и Орска, сообщает Росавиация.
«Аэропорты Владикавказ (“Беслан”), Волгоград, Грозный (“Северный”), Магас, Нальчик, Оренбург, Орск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Добавляется, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в Оренбург.