Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В семи аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в семи аэропортах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного, Магаса, Нальчика, Оренбурга и Орска, сообщает Росавиация.

«Аэропорты Владикавказ (“Беслан”), Волгоград, Грозный (“Северный”), Магас, Нальчик, Оренбург, Орск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Добавляется, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в Оренбург.