Адвокат Свириденко: Долина ни разу не извинилась перед Лурье

Народная артистка России Лариса Долина за полтора года ни разу не принесла Полине Лурье извинения из-за разбирательств после продажи квартиры в Москве. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщила адвокат женщины Светлана Свириденко.
Юрист отметила, что ей и ее клиентке очень хочется верить в искренность певицы, но поступки как самой Долиной, так и ее представителей говорят об обратном. Адвокат среди прочего обратила внимание на то, что в рассказах артистки содержится большое количество странных моментов и расхождений.
— В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! — передает слова Свириденко РИА Новости.
В эфире программы «Пусть говорят» Долина решила вернуть всю сумму Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил руководству Москвы выкупить столичную квартиру звезды и создать там музей мошенничества. По мнению депутата, это убережет от печальной участи будущие поколения россиян.