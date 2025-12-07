Ричмонд
В Ростовской области в ночь на 7 декабря силы ПВО сбили 12 беспилотников

В донском регионе во время воздушной атаки без электричества оказались 250 жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 7 декабря силы противовоздушной обороны сбили двенадцать вражеских беспилотников. Такие данные приводит в своем телеграм-канале минобороны России.

Противник атаковал север Ростовской области: БПЛА были уничтожены в Каменске, а также в Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали, но была повреждена вышка линии электропередачи. Из-за этого без света остались 250 жителей хутора Колундаевский в Шолоховском районе. Работы по восстановлению электроснабжения будут проведены в светлое время суток.

Всего, по данным минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 — над Саратовской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над Крымом, 9 — над Волгоградской областью, 2 — над Белгородской, по одному — над Астраханской областью и Чеченской Республикой.

