Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Витебская школьница помогла спасти жизнь пассажирке авиалайнера

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Прекрасное владение английским языком и умение великолепно владеть собой в стрессовой ситуации помогли шестикласснице из Витебска спасти жизнь человека в самолете высоко над землей.

Случай произошел 11 ноября, но известно о нем стало только теперь. О поступке девочки написала областная витебская газета.

Самолет совершал авиарейс из Египта в Москву, когда одной из пассажирок стало плохо. У нее случился внезапный сердечный приступ. Это критическая ситуация, когда на счету каждая минута.

Первую помощь пассажирке начали оказывать члены экипажа самолета. На борту оказался и врач из российского города Владимира Игорь Исправников.

Однако языковой барьер мешал слаженным действиям. К счастью, в том же самолете летела витебская шестиклассница Соня Вдовенко со своей мамой.

Девочка хорошо владела английским языком и стала переводчиком между врачом и иностранными членами экипажа.

«В течение всего полета, пока доктор Исправников выполнял свои профессиональные действия, Соня неустанно ассистировала ему, выступая в роли переводчика», — говорится в сообщении.

Школьница четко и быстро передавала указания доктора членам экипажа, обеспечивая выполнение всех необходимых манипуляций. Благодаря этому жизнь женщины оказалась вне опасности.

Позже полковник РФ в отставке Валерий Рязанов, муж спасенной пассажирки, выразил свою глубочайшую признательность всем, кто помогал его жене, но особенно — витебской школьнице.

«Сердечное спасибо Соне, ее маме и педагогам гимназии за воспитание такого замечательного ребенка. Наша семья будет постоянно помнить об этом благородном поступке Сони Вдовенко», — написал он в благодарственном письме.