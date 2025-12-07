Витебская школьница помогла спасти жизнь пассажирке авиалайнера

Случай произошел 11 ноября, но известно о нем стало только теперь. О поступке девочки написала областная витебская газета.
Самолет совершал авиарейс из Египта в Москву, когда одной из пассажирок стало плохо. У нее случился внезапный сердечный приступ. Это критическая ситуация, когда на счету каждая минута.
Первую помощь пассажирке начали оказывать члены экипажа самолета. На борту оказался и врач из российского города Владимира Игорь Исправников.
Однако языковой барьер мешал слаженным действиям. К счастью, в том же самолете летела витебская шестиклассница Соня Вдовенко со своей мамой.
Девочка хорошо владела английским языком и стала переводчиком между врачом и иностранными членами экипажа.
«В течение всего полета, пока доктор Исправников выполнял свои профессиональные действия, Соня неустанно ассистировала ему, выступая в роли переводчика», — говорится в сообщении.
Школьница четко и быстро передавала указания доктора членам экипажа, обеспечивая выполнение всех необходимых манипуляций. Благодаря этому жизнь женщины оказалась вне опасности.
Позже полковник РФ в отставке Валерий Рязанов, муж спасенной пассажирки, выразил свою глубочайшую признательность всем, кто помогал его жене, но особенно — витебской школьнице.
«Сердечное спасибо Соне, ее маме и педагогам гимназии за воспитание такого замечательного ребенка. Наша семья будет постоянно помнить об этом благородном поступке Сони Вдовенко», — написал он в благодарственном письме.