Долина за полтора года ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат

Свириденко отметила, что за полтора года судебных разбирательств Долина ни разу не связалась с Лурье лично, чтобы принести извинения. Адвокат назвала певицу «хорошей актрисой», но выразила сомнение в её искренности, указав на противоречия в рассказе Долиной и действия её юридической команды.
По мнению защитницы, простой частный звонок с извинениями мог бы значительно снизить психологическое напряжение для Лурье, которая, как утверждает адвокат, тяжело переживала эту ситуацию.
«Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия», — отметила адвокат.
С момента заключения договора о продаже квартиры до возврата 112 миллионов рублей пройдёт 5 лет. Долина решила вернуть деньги не из-за осознания своей ошибки, а от безысходности, заключила юрист.
Напомним, что Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. В итоге суд сохранил за ней право собственности на элитное жильё, отклонив апелляцию Полины Лурье. После этого вспыхнул скандал, а певицу начали повсеместно отменять. В итоге под давлением общества артистка согласилась вернуть Лурье все деньги, но не единоразово, а в течение трёх лет.
