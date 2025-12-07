Долина за полтора года ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат

Напомним, что Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. В итоге суд сохранил за ней право собственности на элитное жильё, отклонив апелляцию Полины Лурье. После этого вспыхнул скандал, а певицу начали повсеместно отменять. В итоге под давлением общества артистка согласилась вернуть Лурье все деньги, но не единоразово, а в течение трёх лет.