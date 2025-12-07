Долина впервые вышла на сцену после массовой «отмены»: как ее приняли зрители

Скандал вокруг артистки разгорелся летом 2024 года. Долина продала элитную квартиру в Хамовниках, но позже заявила, что стала жертвой мошенничества и потеряла более 100 млн рублей. Суд в итоге вернул ей недвижимость, а участники сделки получили до семи лет колонии. А вот покупательница жилья Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег, что вызвало волну общественного сочувствия к ней и бойкот мероприятий с участием Долиной.