Молодая мама двоих детей отправилась к врачу и услышала, что уже почти умерла

33-летняя Жанна из Новочеркасска получила смертный приговор от врачей, придя на рядовое обследование. Об этом пишет издание KP.RU.
Год назад девушке поставили диагноз: аденокарцинома корня левого легкого, 4-я стадия с метастазами в костях, печени и мозге. Шансов на выживание не было, но благодаря усилиям она дотянула до декабря 2025 года.
Врач онкодиспансера в Ростове сообщил Жанне о последней стадии онкологии, предложив попрощаться с детьми. Несмотря на это, женщина продолжала бороться за свою жизнь.
«Ты это слышишь и просто закрываешь глаза. Слёзы градом из глаз. Далее приезд домой. Истерики, крики в запертой ванне», — писала Жанна на своей странице в соцсетях.
В декабре 2024 года она отправилась в Москву, попытаться побороться за свою жизнь несмотря на неутешительные прогнозы ростовских врачей. Пройдя 16 курсов химиотерапии и лучевую терапию на головной мозг, она также перенесла многочисленные госпитализации, пункции и обследования. Эти меры продлили её жизнь почти на год.
Последней надеждой был дорогостоящий препарат. Благодаря сборам Жанна смогла получить лекарство. Но болезнь оказалась сильнее. Недавно появилась информация, что девушка скончалась. У нее осталось двое детей и любящий муж.
