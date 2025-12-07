Молодая мама двоих детей отправилась к врачу и услышала, что уже почти умерла

В декабре 2024 года она отправилась в Москву, попытаться побороться за свою жизнь несмотря на неутешительные прогнозы ростовских врачей. Пройдя 16 курсов химиотерапии и лучевую терапию на головной мозг, она также перенесла многочисленные госпитализации, пункции и обследования. Эти меры продлили её жизнь почти на год.