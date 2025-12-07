Юрист Исмаилов предупредил о случаях изъятия дачных участков весной

Собственники могут столкнуться со штрафами или даже судебным изъятием имущества за содержание участка в заброшенном виде. Об этом рассказал доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве России Исмаил Исмаилов.
По словам эксперта, к признакам заброшенности относят захламление более половины площади участка предметами, не связанными с его целевым использованием. Специалист добавил, что отсутствие жилого дома на территории более семи лет или наличие только разрушенных строений, которые не ремонтируют свыше года, также указывает на заброшенность.
— Для садовых, огородных и приусадебных участков среди признаков неиспользования отмечается зарастание участка более чем на 50 процентов сорняками выше одного метра, в том числе борщевиком или полынью, — передает слова Исмаилова Lenta.ru.
При этом в случае неправильного хранения удобрений на даче могут оштрафовать. Так, взыскание для физических лиц составляет от тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
Дачникам также рассказали, что за сжигание сухой травы, хвороста и других легковоспламеняющихся материалов на участках, расположенных рядом с лесами, при нарушении требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы.