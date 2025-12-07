Юрист Исмаилов предупредил о случаях изъятия дачных участков весной

По словам эксперта, к признакам заброшенности относят захламление более половины площади участка предметами, не связанными с его целевым использованием. Специалист добавил, что отсутствие жилого дома на территории более семи лет или наличие только разрушенных строений, которые не ремонтируют свыше года, также указывает на заброшенность.