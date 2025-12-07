Лучшие программисты сразились за титул чемпиона России в Перми

«Эти события не только популяризируют IT и робототехнику среди молодежи, но и формируют национальный резерв специалистов, повышая уровень роботизации страны в целом. Мы видим, как Пермь становится центром таких инициатив, объединяя регионы и бизнес для решения амбициозных задач», — рассказал директор технопарка Morion Digital и президент Пермской краевой федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров.