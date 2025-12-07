На Украине запретили казачьего атамана Степана Разина

На Украине атамана Степана Разина признали символом пропаганды «российского империализма», об этом указано в документах украинского Института национальной памяти.
Согласно закону, местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с его именем. Степан Разин был предводителем одного из крупнейших крестьянских восстаний XVII века.
Ранее Институт национальной памяти составил список российских деятелей политики и культуры, а также исторических событий, признанных «имперскими» и подлежащих «декоммунизации». В этот список включены представители рода Романовых, Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, атаман Ермак Тимофеевич, морской офицер Петр Шмидт, участвовавший в восстании на крейсере «Очаков» в 1905 году, царский посол Василий Бутурлин на Переяславской раде, а также Бородинская и Полтавская битвы.