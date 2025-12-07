На Украине запретили казачьего атамана Степана Разина

Ранее Институт национальной памяти составил список российских деятелей политики и культуры, а также исторических событий, признанных «имперскими» и подлежащих «декоммунизации». В этот список включены представители рода Романовых, Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, атаман Ермак Тимофеевич, морской офицер Петр Шмидт, участвовавший в восстании на крейсере «Очаков» в 1905 году, царский посол Василий Бутурлин на Переяславской раде, а также Бородинская и Полтавская битвы.