Экс-режиссера шоу «Орел и решка» из ВСУ ликвидировали у Красноармейска

Бывший режиссер шоу «Орел и Решка» Василий Хомко, служивший в ССО ВСУ, уничтожен при попытке выйти из окружения в районе Красноармейска. В ряды ВСУ он попал добровольно в марте 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Бывший режиссер шоу «Орел и Решка» Василий Хомко, служивший в ССО ВСУ Украины, ликвидирован при попытке выйти из окружения в районе Красноармейска, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении канала уточняется, что Хомко до начала специальной военной операции был известен как режиссер популярного телевизионного шоу о путешествиях. Предположительно он был ликвидирован на одном из участков Красноармейска.

Экс‑режиссер развлекательного шоу «Орел и решка» был уничтожен 2 октября, однако его смерть на Украине подтвердили лишь сейчас. Сестра боевика Хомко рассказала в соцсетях, что в ряды ВСУ он попал добровольно в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ несли значительные потери и «буквально пропадали» в Красноармейске в результате действий российских войск.

Также стало известно о том, что на подступах к Красноармейску образовалось кладбище украинской военной техники, которая была уничтожена при попытках деблокирования окруженных боевиков ВСУ.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
