Бывший режиссер шоу «Орел и Решка» Василий Хомко, служивший в ССО ВСУ Украины, ликвидирован при попытке выйти из окружения в районе Красноармейска, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
В сообщении канала уточняется, что Хомко до начала специальной военной операции был известен как режиссер популярного телевизионного шоу о путешествиях. Предположительно он был ликвидирован на одном из участков Красноармейска.
Экс‑режиссер развлекательного шоу «Орел и решка» был уничтожен 2 октября, однако его смерть на Украине подтвердили лишь сейчас. Сестра боевика Хомко рассказала в соцсетях, что в ряды ВСУ он попал добровольно в марте 2022 года.
Ранее сообщалось, что ВСУ несли значительные потери и «буквально пропадали» в Красноармейске в результате действий российских войск.
Также стало известно о том, что на подступах к Красноармейску образовалось кладбище украинской военной техники, которая была уничтожена при попытках деблокирования окруженных боевиков ВСУ.