Экс-режиссера шоу «Орел и решка» из ВСУ ликвидировали у Красноармейска

Экс‑режиссер развлекательного шоу «Орел и решка» был уничтожен 2 октября, однако его смерть на Украине подтвердили лишь сейчас. Сестра боевика Хомко рассказала в соцсетях, что в ряды ВСУ он попал добровольно в марте 2022 года.