Как устроить праздник с гирляндами и без пожара — советы инженера

Опасные огни
Одна из главных опасностей — гирлянда. Все они в основном красивые и изящные, состоят из тоненьких проводов, при этом включаются в сеть 220 Вт. Пока гирлянда новая эти тоненькие провода гибкие, но через 2−3 года они теряют это свойство и могут ломаться, особенно в районе вилки. Если вы увидели трещины, отправьте гирлянду на покой.
По словам Артамонова, сначала гирлянду нужно размотать и ровно разложить на полу, каждый ее сантиметр нужно внимательно просмотреть. Если вилка плохо держится в розетке или искрит — пора купить новую иллюминацию.
Дополнительные опасности при использовании гирлянды — использование удлинителя, а еще соседство с ватой: «Хлопок очень быстро воспламеняется. Поэтому для имитации снега лучше купить специальные распылители».
Противопожарные варианты
«Хорошо горят все елки, — констатирует эксперт. — Конечно, сейчас предлагают и более безопасные варианты, со специальными пропитками из негорючих материалов. Однако вы не можете быть уверены, что у вас именно такая, даже если это декларировал производитель и продавец. Лучше отрезать несколько иголок и поджечь, чтобы проверить».
Еще один совет — на всякий случай поставить елку в той комнате, где дерево чаще всего будет в поле вашего зрения, чтобы вовремя среагировать на возгорание, если оно произойдет. Кроме того, елку нужно очень хорошо закрепить. Живую лучше поставить в ведро с песком, который следует периодически поливать водой.
«Еще живую елку лучше не ставить рядом с батареей. Так она быстрее высохнет и станет еще более пожароопасной. И крепить за батарею тоже нельзя, поскольку батарея — это заземление. Если где-то у вас все-таки гирлянда пробьет фазу на елку, дерево проведет ток, который потечет на батарею, и это тоже может вызвать пожар», — предупредил эксперт.
Также специалист напомнил об опасности бенгальских огней. Во-первых, они должны быть сертифицированы, во-вторых их лучше не зажигать в помещении.