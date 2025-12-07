Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как устроить праздник с гирляндами и без пожара — советы инженера

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Искусственные и живые новогодние елки хорошо горят и в целом гораздо опаснее, чем это может показаться на первый взгляд. Недооценивать эту опасность нельзя, при этом важно запомнить главные анти-пожарные правила. О них в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Юрий Артамонов.

Опасные огни

Одна из главных опасностей — гирлянда. Все они в основном красивые и изящные, состоят из тоненьких проводов, при этом включаются в сеть 220 Вт. Пока гирлянда новая эти тоненькие провода гибкие, но через 2−3 года они теряют это свойство и могут ломаться, особенно в районе вилки. Если вы увидели трещины, отправьте гирлянду на покой.

Юрий Артамонов
инженер регионального подразделения международной медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе

По словам Артамонова, сначала гирлянду нужно размотать и ровно разложить на полу, каждый ее сантиметр нужно внимательно просмотреть. Если вилка плохо держится в розетке или искрит — пора купить новую иллюминацию.

Дополнительные опасности при использовании гирлянды — использование удлинителя, а еще соседство с ватой: «Хлопок очень быстро воспламеняется. Поэтому для имитации снега лучше купить специальные распылители».

Противопожарные варианты

«Хорошо горят все елки, — констатирует эксперт. — Конечно, сейчас предлагают и более безопасные варианты, со специальными пропитками из негорючих материалов. Однако вы не можете быть уверены, что у вас именно такая, даже если это декларировал производитель и продавец. Лучше отрезать несколько иголок и поджечь, чтобы проверить».

Еще один совет — на всякий случай поставить елку в той комнате, где дерево чаще всего будет в поле вашего зрения, чтобы вовремя среагировать на возгорание, если оно произойдет. Кроме того, елку нужно очень хорошо закрепить. Живую лучше поставить в ведро с песком, который следует периодически поливать водой.

«Еще живую елку лучше не ставить рядом с батареей. Так она быстрее высохнет и станет еще более пожароопасной. И крепить за батарею тоже нельзя, поскольку батарея — это заземление. Если где-то у вас все-таки гирлянда пробьет фазу на елку, дерево проведет ток, который потечет на батарею, и это тоже может вызвать пожар», — предупредил эксперт.

Также специалист напомнил об опасности бенгальских огней. Во-первых, они должны быть сертифицированы, во-вторых их лучше не зажигать в помещении.