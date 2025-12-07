Блогер Подоляка: энергетическая система Украины рано или поздно рухнет

Энергетическая система Украины рано или поздно рухнет в связи с массированными ударами ВС РФ по ее объектам, заявил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
«Далее удары будут все более и более ощутимы по последствиям. Рано или поздно система рухнет и наступит общая ее остановка. Не навсегда, но это не так уж и важно. Важно то, что вернуть ее в то же самое состояние будет достаточно легко и при все меньшем количестве использованных средств поражения», — написал блогер.
Он подчеркнул, что российский удар, нанесенный по энергетическим объектам Украины накануне, 6 декабря, стал «одним из самых тяжелых по последствиям».
Министерство обороны РФ сообщало, что российская армия нанесла по украинским энергообъектам, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические сверхзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего радиуса действия. Ведомство уточнило, что действия ВС РФ стали ответом на террористические атаки со стороны киевского режима.
Владимир Зеленский запросил у Запада помощи после данных ударов.