На чью сторону встанет Верховный суд в деле Долиной

Ранее российская эстрадная певица Лариса Долина продала элитную квартиру в Хамовниках, но позже заявила, что стала жертвой мошенничества и потеряла более 100 млн рублей. Суд в итоге вернул ей недвижимость. А вот покупательница жилья Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег, и с ипотекой. Недавно Долина решила вернуть 112 миллионов рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье, назвав это единственным справедливым решением.