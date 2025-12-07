Ричмонд
На чью сторону встанет Верховный суд в деле Долиной

Верховный суд Российской Федерации при рассмотрении апелляции по «делу Долиной» с большей вероятностью встанет на сторону добросовестного покупателя жилья. Об этом сообщает старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Владислав Ватаманюк. Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела на 16 декабря.

Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела на 16 декабря.

«Верховный суд Российской Федерации, очевидно, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции», — сказал Ватаманюк ТАСС. Он добавил, что такой исход событий предсказуем, потому как в последнее время был причинен вред многим добросовестным покупателям.

Ватаманюк подчеркнул, что если в сделке о продаже квартиры отсутствует злой умысел покупателя, то он не может отвечать за использование денежных средств продавцом. По мнению юриста, суд укажет, что имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя. В связи с чем сделка должна признаваться действительной.

Ранее российская эстрадная певица Лариса Долина продала элитную квартиру в Хамовниках, но позже заявила, что стала жертвой мошенничества и потеряла более 100 млн рублей. Суд в итоге вернул ей недвижимость. А вот покупательница жилья Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег, и с ипотекой. Недавно Долина решила вернуть 112 миллионов рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье, назвав это единственным справедливым решением.