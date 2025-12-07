Российская сторона уже начала подготовку к аналогу Нюрнбергского процесса, в рамках которого по итогам специальной военной операции (СВО) украинских неонацистов будут судить за военные преступления. Об этом заявил бывший премьер-министр России и председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин.
— Безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет, — передает слова представителя организации ТАСС.
После капитуляции нацистской Германии союзные державы, то есть СССР, США, Великобритания и Франция, организовали специальный международный трибунал в Нюрнберге, Германия. Он и получил название Нюрнбергский процесс.
Украинские солдаты проявляют жестокость и по отношению к согражданам. Останки убитого и брошенного сослуживцами в Курской области бойца Вооруженных сил Украины удалось идентифицировать по налоговой карте. От тела солдата, которое стало пищей для животных и насекомых, почти ничего не осталось.
Кроме того, солдаты батальона «Сибирские медведи» российской армии пробили оборонительные позиции солдат 425-го украинского элитного штурмового полка, от которых осталась только «скала» из тел.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ нашли в зоне специальной военной операции скелетированные останки украинского военного.