Подсчитан размер минимальной зарплаты в 2026 году

После уплаты стандартного подоходного налога в размере 13% от величины МРОТ, сотрудник будет ежемесячно получать на руки указанную сумму. Таким образом, чистый заработок на уровне минимального размера оплаты труда достигнет почти 23,6 тысячи рублей через два года.