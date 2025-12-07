Россиянам рассказали, где выпадет снег на следующей неделе

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, рассказал россиянам, где выпадет снег на следующей неделе. Он подчеркнул, что 92% территории страны к середине следующей недели окажутся под снежным покровом.
Вильфанд сообщил, что с понедельника в ПФО (Приволжский федеральный округ) ночные температуры будут от минус 4 до минус 9 градусов, а дневные — от минус 2 до минус 7 градусов. Ожидается небольшой снег, который останется.
«За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2 процента к середине следующей недели по сравнению с текущими 90 процентами», — рассказал синоптик в интервью изданию ТАСС.
Эксперт отметил, что в азиатской части России плотный снежный покров. При температуре около нуля снег подтаивает днем, но его высота уменьшается, а не площадь.
Ранее KP.RU сообщил, что в этом году синоптики говорят об экстремально низком уровне снега практически на всей территории РФ. Температура на всей территории РФ будет слабонизкой.