Овчинский: территорию возле станции «Марьино» благоустроят по проекту КРТ

Ранее в пресс-службе Департамента градостроительной политики рассказали, что в Нижегородском районе (ЮВАО) стартовало строительство современного общественно-делового комплекса. Инвестор приступил к возведению бизнес-центра площадью порядка 30 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание Г-образного здания высотой от 13 до 21 этажа, которое займет участок в 0,73 га. В состав комплекса войдут подземный паркинг на 117 машин и наземная парковка. На первом этаже планируется разместить ритейл, кафе, коммерческие и досуговые пространства. Со второго этажа и выше расположатся офисы.