Овчинский: территорию возле станции «Марьино» благоустроят по проекту КРТ

На юго-востоке Москвы, в районе Марьино, рядом со станцией метро планируется реорганизация неэффективно используемого участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, на портале mos.ru опубликован проект данного решения.
«В Юго-Восточном административном округе планируется реорганизовать участок площадью 1,71 гектара вблизи станции “Марьино” Люблинско-Дмитровской линии метро, на пересечении с Новочеркасским бульваром. Здесь появится комфортное общественное пространство», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
На обновленной территории появятся малые архитектурные элементы, будут проложены пешеходные дорожки, внутридворовые проезды и обустроена зеленая зона для прогулок. По словам Овчинского, ключевым элементом станет ярмарочный комплекс, который разместится на месте устаревших торговых объектов, таких как ларьки и магазины.
Напомним, КРТ направлена на преобразование бывших промзон, незастроенных участков в привлекательные городские пространства. В настоящее время в Москве на разных стадиях разработки и реализации находятся проекты, охватывающие более 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее в пресс-службе Департамента градостроительной политики рассказали, что в Нижегородском районе (ЮВАО) стартовало строительство современного общественно-делового комплекса. Инвестор приступил к возведению бизнес-центра площадью порядка 30 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание Г-образного здания высотой от 13 до 21 этажа, которое займет участок в 0,73 га. В состав комплекса войдут подземный паркинг на 117 машин и наземная парковка. На первом этаже планируется разместить ритейл, кафе, коммерческие и досуговые пространства. Со второго этажа и выше расположатся офисы.