Воронежский турист через суд вернул деньги за сорванный отдых после травмы

Житель Воронежской области через суд добился полного возврата средств за отмененный отдых, стоимость которого составила более 164 тысяч рублей. В этом ему помогло обращение в Роспотребнадзор, сообщили в ведомстве 4 декабря.
В ноябре 2024 года турист заключил договор с компанией «Анапское взморье» на проживание, отдых и лечение, полностью оплатив путевку. Однако позже мужчина получил серьезную травму, потребовавшую дорогостоящего лечения, а также узнал о неблагоприятной экологической обстановке в районе Черного моря. В связи с этим он направил туроператору официальное уведомление о расторжении договора и просьбу вернуть деньги.
Несмотря на обещания компании, выплаты затягивались. Тогда турист обратился в Роспотребнадзор, который подал иск в суд с требованиями не только вернуть полную стоимость путевки, но и взыскать проценты за пользование чужими средствами, компенсацию морального вреда, а также штраф.
В ходе процесса фирма частично вернула средства, однако суд обязал ее доплатить оставшиеся проценты в размере 9,5 тысяч рублей, компенсировать моральный вред на 3 тысячи рублей и выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.