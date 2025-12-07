Воронежский турист через суд вернул деньги за сорванный отдых после травмы

В ноябре 2024 года турист заключил договор с компанией «Анапское взморье» на проживание, отдых и лечение, полностью оплатив путевку. Однако позже мужчина получил серьезную травму, потребовавшую дорогостоящего лечения, а также узнал о неблагоприятной экологической обстановке в районе Черного моря. В связи с этим он направил туроператору официальное уведомление о расторжении договора и просьбу вернуть деньги.