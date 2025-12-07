Ричмонд
Отказавшихся сдаться штурмовиков ВСУ уничтожили у поселка Вильча под Харьковом

Солдаты армии России уничтожили военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Вильча в Харьковской области. Незадолго до этого вражеские бойцы отказались сдаться в плен. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщило РИА Новости.

— На предложение сдаться в плен боевики ВСУ ответили отказом, — говорится в материале.

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в одном из пунктов управления СВО доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Красноармейска, а также Волчанска в Харьковской области.

Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев также сообщил Путину о начале оттеснения армии Украины из Гуляйполя в Запорожской области. Президент в свою очередь поставил задачи по обеспечению солдат всем необходимым на зиму.

Путин ранее отметил, что около 3,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины заблокированы на левом берегу Оскола, при чем некоторые из них уже «выглядят как бомжи». Президент также указал, что ВС России наступают по всем направлениям в зоне СВО, продвигаясь вглубь позиций армии Украины ускоренными темпами.

