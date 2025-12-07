Ряд россиян имеют право досрочно выйти на пенсию: кого это касается

В российском законодательстве предусмотрен широкий перечень оснований для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Специалист отметил право жителей Крайнего Севера выйти на пенсию раньше. Для этого мужчины должны достигнуть возраста 50 лет, а женщины — 45, проработавшие не менее 25−20 лет оленеводами, охотниками-промысловиками, рыбаками, или не менее 10−7,5 года на вредных работах и имеющие страховой стаж 20−15 лет.
Женщины с 50 лет также могут выйти на пенсию досрочно, если проработали не менее 15 лет трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин и имеют страховой стаж не менее 20 лет. Это право также распространяется на тех, кто работал менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью.
Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет могут выйти на пенсию досрочно при страховом стаже 25−20 лет, работая не менее 12,5−10 лет на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования.
Ранее в Госдуме рассказали, что с января 2026 года один пенсионный коэффициент будет стоить около 157 рублей. Вдобавок размеры пособий, материнского капитала, зарплаты некоторых категорий бюджетников вырастут на 7,6%.