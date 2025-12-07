Ряд россиян имеют право досрочно выйти на пенсию: кого это касается

Женщины с 50 лет также могут выйти на пенсию досрочно, если проработали не менее 15 лет трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин и имеют страховой стаж не менее 20 лет. Это право также распространяется на тех, кто работал менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью.