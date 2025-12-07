Компания Nikon зарегистрировала четыре товарных знака в России

Часть иностранных брендов, прекративших работу в России в 2022—2023 годах, постепенно возвращаются на российский рынок. Так, в ноябре 2025 года в России были поданы или зарегистрированы знаки таких брендов, как Toyota (Land Cruiser Prado), LG, Christian Dior, Mitsubishi, Chanel, Coca-Cola и Sprite.