Компания Nikon зарегистрировала четыре товарных знака в России

Японская компания Nikon подала в Роспатент заявки на регистрацию четырех товарных знаков, включая DigitalSight, Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge.

Источник: Аргументы и факты

Японская компания Nikon подала в России заявки на регистрацию четырех товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС.

Компания планирует зарегистрировать среди прочих товарных знаков названия DigitalSight, а также Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge.

По данным Роспатента, документы на регистрацию были направлены 24 и 30 сентября 2024 года из Японии. Товарные знаки заявлены по классу № 09 международной классификации товаров и услуг, который включает, в частности, цифровые камеры.

Кроме того, товарный знак Nikon Plaza подан также по классам № 35, 37 и 41 МКТУ, охватывающим услуги в сфере рекламы, аренды фотографического оборудования и аренды зарядных устройств.

Компания Nikon специализируется на выпуске фотоаппаратов и другой оптической техники.

Часть иностранных брендов, прекративших работу в России в 2022—2023 годах, постепенно возвращаются на российский рынок. Так, в ноябре 2025 года в России были поданы или зарегистрированы знаки таких брендов, как Toyota (Land Cruiser Prado), LG, Christian Dior, Mitsubishi, Chanel, Coca-Cola и Sprite.