Компания Nikon зарегистрировала четыре товарных знака в России

Японская компания Nikon подала в России заявки на регистрацию четырех товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС.
Компания планирует зарегистрировать среди прочих товарных знаков названия DigitalSight, а также Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge.
По данным Роспатента, документы на регистрацию были направлены 24 и 30 сентября 2024 года из Японии. Товарные знаки заявлены по классу № 09 международной классификации товаров и услуг, который включает, в частности, цифровые камеры.
Кроме того, товарный знак Nikon Plaza подан также по классам № 35, 37 и 41 МКТУ, охватывающим услуги в сфере рекламы, аренды фотографического оборудования и аренды зарядных устройств.
Компания Nikon специализируется на выпуске фотоаппаратов и другой оптической техники.