В Москве в следующие выходные ударят первые зимние морозы

В следующие выходные в Москве ударят первые зимние морозы, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.
По его данным, 7 декабря в столице +1,8 градуса, области наблюдаются заморозки до −1… −2. Погода облачная, атмосферное давление 757,1 мм ртутного столба. 8 декабря ситуация существенно не изменится, ожидается −2… +1 ночью, около 0 — днем. При этом немного снизится атмосферное давление, оно составит 754 мм ртутного столба.
Во вторник 9 декабря давление продолжит падать, будет облачная погода, днем местами пройдет слабый снег, температура в течение суток составит около 0.
В среду 10 декабря также пройдет небольшой мокрый снег, высота снежного покрова не превысит 1−2 см, температура будет около 0.
11 декабря ожидаются кратковременные ливневые осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, температура повысится до +1… +4.
12 декабря температура будет еще выше — до +2… +5 днем, ожидается дождь, однако вечером с приближением холодного фронта осадки перейдут в мокрый снег.
В субботу 13 декабря Центральная Россия окажется в тылу североатлантического циклона. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами до 14−19 м/с. Будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный снег, температура понизится до 0… −5 градусов. На дорогах будет гололедица.
В воскресенье 14 декабря московский регион окажется во власти скандинавского антициклона. Осадков не ожидается, будет переменная облачность. Впервые температурный фон в этом месяце станет декабрьским. Ночью ударят морозы до −4… −9, днем температура составит 0… −5.
Ранее Тишковец сообщал, что метеорологическая зима в Центральной России наступит во второй половине декабря.