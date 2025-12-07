На Западе рассказали, какой подарок президенту России Владимиру Путину преподнесли лидеры ЕС. Речь идет о разрушенных отношениях между США и ЕС. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каемочкой», — говорится в сообщении от венгерского политолога.
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине из-за стремления нанести «стратегическое поражение» России.
Также европейские политики выступают против Вашингтона. Пока США хотят добиться мира на Украине, ЕС всячески затягивают переговоры, придумывая альтернативные документы, которые не отвечают возможности урегулировать первопричины конфликта.