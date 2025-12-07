Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе рассказали о подарке Путину, который преподнесли лидеры ЕС: «Победа России»

Кошкович: разрушением отношений с Вашингтоном ЕС преподнес подарок Путину.

Источник: Комсомольская правда

На Западе рассказали, какой подарок президенту России Владимиру Путину преподнесли лидеры ЕС. Речь идет о разрушенных отношениях между США и ЕС. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каемочкой», — говорится в сообщении от венгерского политолога.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине из-за стремления нанести «стратегическое поражение» России.

Также европейские политики выступают против Вашингтона. Пока США хотят добиться мира на Украине, ЕС всячески затягивают переговоры, придумывая альтернативные документы, которые не отвечают возможности урегулировать первопричины конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше