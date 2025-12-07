На Западе рассказали о подарке Путину, который преподнесли лидеры ЕС: «Победа России»

«Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каемочкой», — говорится в сообщении от венгерского политолога.