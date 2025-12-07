Новые дорожные знаки появятся в Самаре в 2026 году

Парковка станет немного теснее: ширина одного места для стоянки вдоль края проезжей части уменьшится на 25 сантиметров, что позволит разместить больше автомобилей. При этом сами знаки (например, «Парковка») будут информативнее, объединяя на одной табличке несколько условий. Также знак с указанием времени действия сообщит о том, в какие месяцы действует ограничение или предписание других дорожных знаков.