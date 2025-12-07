В Ростовской области утром 7 декабря объявили отбой беспилотной опасности

В Ростовской области утром, 7 декабря был объявлен отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом жители региона получили от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.
Накануне, вечером 6 декабря была объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Людям рекомендовали проследовать в подвалы или помещения без окон.
Как позже сообщили в минобороне России, в ночь на 7 декабря силы ПВО сбили над донским регионом двенадцать вражеских беспилотников. Враг атаковал север Ростовской области: Каменск, а также Чертковский и Шолоховский районы.
По информации донского губернатора Юрия Слюсаря, люди не пострадали, но без последствий на земле все же не обошлось. Во время ночной атаки БПЛА была повреждена вышка ЛЭП. Из-за этого без электроснабжения остались 250 жителей хутора Колундаевский в Шолоховском районе. В ближайшее время оно должно быть восстановлено.
