В Ростовской области утром 7 декабря объявили отбой беспилотной опасности

Донской регион атаковала дюжина вражеских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утром, 7 декабря был объявлен отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом жители региона получили от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.

Накануне, вечером 6 декабря была объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Людям рекомендовали проследовать в подвалы или помещения без окон.

Как позже сообщили в минобороне России, в ночь на 7 декабря силы ПВО сбили над донским регионом двенадцать вражеских беспилотников. Враг атаковал север Ростовской области: Каменск, а также Чертковский и Шолоховский районы.

По информации донского губернатора Юрия Слюсаря, люди не пострадали, но без последствий на земле все же не обошлось. Во время ночной атаки БПЛА была повреждена вышка ЛЭП. Из-за этого без электроснабжения остались 250 жителей хутора Колундаевский в Шолоховском районе. В ближайшее время оно должно быть восстановлено.

