В Ростовской области утром 7 декабря объявили отбой беспилотной опасности

По информации донского губернатора Юрия Слюсаря, люди не пострадали, но без последствий на земле все же не обошлось. Во время ночной атаки БПЛА была повреждена вышка ЛЭП. Из-за этого без электроснабжения остались 250 жителей хутора Колундаевский в Шолоховском районе. В ближайшее время оно должно быть восстановлено.