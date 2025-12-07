Россиянин Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Спортсмен из России Петр Ян победил в бою в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против коллеги из Грузии Мераба Двалишвили. Состязание UFC 323 прошло в Лас-Вегасе. По итогам поединка судьи единогласно определили победителем Яна.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленом. Теперь спортсмен является обладателем титула UFC в полусредней весовой категории. По итогам пяти раундов судьи также приняли единогласное решение в пользу навыков российского бойца.
Еще весной россиянин Магомед Анкалаев также одержал победу над бразильцем Алексой Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.
Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, в свою очередь, стал чемпионом в лиге пощечин Power Slap, которую организовал гендиректор UFC Дана Уайт.
Тем временем Международная федерация лыжного спорта и сноуборда заявила, что планирует применять меры в отношении тех, кто будет дискриминировать или провоцировать представителей России и Белоруссии на соревнованиях. Это касается как спортсменов, так и вспомогательного персонала.