Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Спортсмен из России Петр Ян победил в бою в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против коллеги из Грузии Мераба Двалишвили. Состязание UFC 323 прошло в Лас-Вегасе. По итогам поединка судьи единогласно определили победителем Яна.

Спортсмен из России Петр Ян победил в бою в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против коллеги из Грузии Мераба Двалишвили. Состязание UFC 323 прошло в Лас-Вегасе. По итогам поединка судьи единогласно определили победителем Яна.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленом. Теперь спортсмен является обладателем титула UFC в полусредней весовой категории. По итогам пяти раундов судьи также приняли единогласное решение в пользу навыков российского бойца.

Еще весной россиянин Магомед Анкалаев также одержал победу над бразильцем Алексой Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, в свою очередь, стал чемпионом в лиге пощечин Power Slap, которую организовал гендиректор UFC Дана Уайт.

Тем временем Международная федерация лыжного спорта и сноуборда заявила, что планирует применять меры в отношении тех, кто будет дискриминировать или провоцировать представителей России и Белоруссии на соревнованиях. Это касается как спортсменов, так и вспомогательного персонала.