Россиянин Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Тем временем Международная федерация лыжного спорта и сноуборда заявила, что планирует применять меры в отношении тех, кто будет дискриминировать или провоцировать представителей России и Белоруссии на соревнованиях. Это касается как спортсменов, так и вспомогательного персонала.