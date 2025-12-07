Названы условия конфискации дачных участков весной

Для земель в населенных пунктах критической точкой становится захламление более 50% территории предметами, не связанными с использованием участка, или отсутствие жилого дома на протяжении 7 лет. Еще один «смертный приговор» для собственности — наличие разрушенных построек, которые не восстанавливаются больше года. Садоводам и огородникам тоже не стоит расслабляться: зарастание половины участка сорняками выше одного метра (особенно борщевиком или полынью) теперь считается достаточным основанием для начала процедуры отчуждения.