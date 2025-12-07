Названы условия конфискации дачных участков весной

Собственники земельных участков в России столкнулись с реальной угрозой потери своей недвижимости. Доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаилов Исмаил в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл жесткие критерии, по которым участок признается заброшенным и подлежит изъятию через суд. Речь идет не просто о штрафах, а о запущенном механизме отчуждения собственности, если владелец игнорирует состояние своих владений.
Для земель в населенных пунктах критической точкой становится захламление более 50% территории предметами, не связанными с использованием участка, или отсутствие жилого дома на протяжении 7 лет. Еще один «смертный приговор» для собственности — наличие разрушенных построек, которые не восстанавливаются больше года. Садоводам и огородникам тоже не стоит расслабляться: зарастание половины участка сорняками выше одного метра (особенно борщевиком или полынью) теперь считается достаточным основанием для начала процедуры отчуждения.
Схема наказания работает как прогрессивная шкала: сначала предупреждение и полгода на устранение, затем штраф в 20−25 тысяч рублей. Если и это не помогает, дело передается в суд для изъятия земли.
Однако юрист подчеркнул, что закон оставляет небольшую лазейку для тех, кто стал жертвой обстоятельств.
«Существует ряд исключений: когда участок находится под арестом или запретом на использование, при наступлении этих обстоятельств в результате стихийных бедствий или если невозможность регистрации объекта на участке вызвана действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления или лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должен быть подключен индивидуальный жилой дом», — пояснил Исмаилов.