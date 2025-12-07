Россиян предупредили о случаях изъятия дачных участков: когда это возможно

Юрист уточнил, что для земель населенных пунктов заброшенность определяется захламлением свыше 50% площади ненужными предметами или отсутствием жилого дома более семи лет. На заброшенность также указывает наличие разрушенных построек, не ремонтируемых более года. Для садовых, огородных и приусадебных участков заброшенность определяется зарастанием более 50% сорняками выше одного метра.