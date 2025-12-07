Россиян предупредили о случаях изъятия дачных участков: когда это возможно

Собственникам грозит наказание за содержание участка в заброшенном состоянии. Их могут оштрафовать или даже изъять землю через суд. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредил доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаилов Исмаил.
Юрист уточнил, что для земель населенных пунктов заброшенность определяется захламлением свыше 50% площади ненужными предметами или отсутствием жилого дома более семи лет. На заброшенность также указывает наличие разрушенных построек, не ремонтируемых более года. Для садовых, огородных и приусадебных участков заброшенность определяется зарастанием более 50% сорняками выше одного метра.
Первичное нарушение влечет предупреждение с шестимесячным сроком на устранение. При неустранении назначается штраф в размере 20−25 тысяч рублей.
Изъятие участка через суд возможно только после вынесения штрафа, если ситуация не улучшится. Однако есть исключения из этого правила: арест участка, запрет на использование из-за стихийных бедствий, невозможность регистрации из-за действий властей или эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в силу вступил закон, запрещающий продавать земельный участок отдельно от расположенных на нем строений — дома, садового или жилого домика, гаражей и другого. Теперь участок и дом продаются только вместе.