Эксперт Балынин рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно

По словам эксперта, мужчины в возрасте от 50 лет и женщины в возрасте от 45 лет, постоянно живущие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, получают это право, если они отработали не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины) оленеводами, рыбаками или охотниками-промысловиками.