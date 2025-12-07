Эксперт Балынин рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно

Действующее законодательство содержит значительный список оснований для раннего назначения страховой пенсии по старости, в том числе условия, связанные с профессиональной деятельностью. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По словам эксперта, мужчины в возрасте от 50 лет и женщины в возрасте от 45 лет, постоянно живущие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, получают это право, если они отработали не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины) оленеводами, рыбаками или охотниками-промысловиками.
Согласно дополнительному условию, они должны иметь стаж работы не менее 10 лет (мужчины) и 7,5 года (женщины) на подземных работах, в условиях вредного труда или в горячих цехах, а общий страховой стаж должен составлять не менее 20 лет (мужчины) и 15 лет (женщины).
Специалист уточнил, что женщины, достигшие 50 лет, имеют право на досрочную пенсию, если они управляли тракторами-машинистами или работали машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет, имея при этом общий страховой стаж не менее 20 лет.
— Досрочный выход на пенсию положен мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12,5 года и 10 лет соответственно, — передает слова Балынина телеканал RT.
Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит около 9,5 тысячи рублей.