Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае для талантливых студентов учредят три новые стипендии

Депутаты краевого парламента рассмотрели вопрос об именных стипендиях.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае для талантливых студентов вузов учредят три новые стипендии. Депутаты рассмотрели этот вопрос на минувшей сессии регионального парламента. Стипендии будут именными, в честь выдающихся ученых и академиках, которые жили, живут и работают в нашем крае:

-имени академика Алексея Александровича Баландина — за достижения в области химических наук;

— имени академика Александра Сергеевича Исаева — за достижения в области науки о Земле;

— имени академика Николая Александровича Сурина — за достижения в области сельского хозяйства.

Стипендии в честь выдающихся людей для одаренных школьников и студентов — одна из краевых мер поддержки талантливой молодежи.