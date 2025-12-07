В Красноярском крае для талантливых студентов учредят три новые стипендии

В Красноярском крае для талантливых студентов вузов учредят три новые стипендии. Депутаты рассмотрели этот вопрос на минувшей сессии регионального парламента. Стипендии будут именными, в честь выдающихся ученых и академиках, которые жили, живут и работают в нашем крае:
-имени академика Алексея Александровича Баландина — за достижения в области химических наук;
— имени академика Александра Сергеевича Исаева — за достижения в области науки о Земле;
— имени академика Николая Александровича Сурина — за достижения в области сельского хозяйства.
Стипендии в честь выдающихся людей для одаренных школьников и студентов — одна из краевых мер поддержки талантливой молодежи.