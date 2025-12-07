Жена Трампа Мелания основала продюсерскую компанию

Жена президента США Дональда Трампа Мелания основала продюсерскую компанию под названием Muse Films. Она сама сообщила об этом в соцсети X*.
«Представляю: Muse Films. Моя новая продюсерская компания. Фильм Melania эксклюзивно в кинотеатрах по всему миру с 30 января 2026 года», — говорится в посте.
Первая леди США опубликовала 10-секундное видео, в котором под музыку демонстрируется черно-серебристый логотип компании — «М».
Фильм Melania («Мелания») — документальная лента о Мелании Трамп, представляющая закулисный взгляд на дни, предшествовавшие второй инаугурации ее мужа. Режиссер — Бретт Ратнер.
Лицензию на картину приобрел за 40 миллионов долларов стриминговый сервис Amazon (Prime Video). При этом пока неясно, какую роль в этом процессе будет играть Muse Films.
Ранее британская газета Daily Mail писала, что супруга Трампа планирует снять документальный фильм о своей жизни в Белом доме. Информировалось о ее переезде туда со съемочной группой.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.