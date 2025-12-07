Ричмонд
сильный туман с отложениями изморози
Жена Трампа Мелания основала продюсерскую компанию

Первая леди США сообщила о премьерных показах документального фильма о ней.

Источник: Аргументы и факты

Жена президента США Дональда Трампа Мелания основала продюсерскую компанию под названием Muse Films. Она сама сообщила об этом в соцсети X*.

«Представляю: Muse Films. Моя новая продюсерская компания. Фильм Melania эксклюзивно в кинотеатрах по всему миру с 30 января 2026 года», — говорится в посте.

Первая леди США опубликовала 10-секундное видео, в котором под музыку демонстрируется черно-серебристый логотип компании — «М».

Фильм Melania («Мелания») — документальная лента о Мелании Трамп, представляющая закулисный взгляд на дни, предшествовавшие второй инаугурации ее мужа. Режиссер — Бретт Ратнер.

Лицензию на картину приобрел за 40 миллионов долларов стриминговый сервис Amazon (Prime Video). При этом пока неясно, какую роль в этом процессе будет играть Muse Films.

Ранее британская газета Daily Mail писала, что супруга Трампа планирует снять документальный фильм о своей жизни в Белом доме. Информировалось о ее переезде туда со съемочной группой.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

