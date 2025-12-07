Хегсет: США не допустят размещения вражеского оружия в Западном полушарии

США в рамках стратегии по восстановлению военного доминирования в Западном полушарии выступают решительно против развертывания вооружений вражеских стран на территории региона. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
— Мы также не позволим противникам размещать силы или другие угрожающие средства в нашем полушарии, — передает слова главы военного ведомства телеканал Fox News.
Хегсет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена осуществить полное обновление ядерной триады. Он процитировал Трампа на форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана, подчеркнув, что Вашингтон хочет обновить все компоненты своей ядерной мощи.
Еще в конце октября Трамп поручил Министерству войны страны начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Россией и Китаем переговоры по ядерному разоружению.
Уже в начале ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки подготовки к возможным ядерным испытаниям, о которых говорилось в предложениях Совета безопасности России, не установлены.