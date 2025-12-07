Дегтярев заявил, что поступок Большунова выглядит некрасиво

Министр спорта Михаил Дегтярев в интервью ТАСС выразил мнение о поведении лыжника Александра Большунова на этапе Кубка России. По его словам, такие ситуации следует минимизировать.
Дегтярев подчеркнул, что Кодекс этики российского спорта, принятый коллегией Минспорта, направлен во все детско-юношеские школы. Он содержит базовые принципы, которые необходимо соблюдать. Инцидент с Большуновым, по мнению министра, должен быть рассмотрен в федерации.
Министр отметил, что спорт всегда сопровождается сильными эмоциями, но поступок Большунова со стороны выглядит некрасиво.
«Спорт — это всегда сильные эмоции, но со стороны, конечно, его поступок выглядит некрасиво, надо извиниться. Я так понял, он уже извинился. Поменьше такого должно быть», — сказал Дегтярев.
Напомним, 2 декабря президиум Федерации лыжных гонок России отстранил Большунова от соревнований на период восстановления от травмы Александра Бакурова.