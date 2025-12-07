Ричмонд
На понедельник во Владивостоке запланировано масштабное отключение света

По десяткам адресов электроэнергии не будет с утра до 17 часов.

Источник: Аргументы и факты

Плановые отключения электричества запланированы на понедельник, 8 декабря, во многих районах Владивостока.

Судя по размещенной по официальном сайте МУП «ВПЭС» информации, больше всего отключения затронут центр города в районе улицы Пушкинской (в списке корпус ДВФУ, центр народной культуры, Банк России, погрануправление, школа-интернат), на Второй Речке и БАМе, а также на Змеинке.

Причиной отсутствия услуги называются плановые ремонтные работы. Свет по большинству адресов будет отключен с 09.00 до 17.00.