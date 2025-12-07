На понедельник во Владивостоке запланировано масштабное отключение света

Судя по размещенной по официальном сайте МУП «ВПЭС» информации, больше всего отключения затронут центр города в районе улицы Пушкинской (в списке корпус ДВФУ, центр народной культуры, Банк России, погрануправление, школа-интернат), на Второй Речке и БАМе, а также на Змеинке.