На понедельник во Владивостоке запланировано масштабное отключение света

Плановые отключения электричества запланированы на понедельник, 8 декабря, во многих районах Владивостока.
Судя по размещенной по официальном сайте МУП «ВПЭС» информации, больше всего отключения затронут центр города в районе улицы Пушкинской (в списке корпус ДВФУ, центр народной культуры, Банк России, погрануправление, школа-интернат), на Второй Речке и БАМе, а также на Змеинке.
Причиной отсутствия услуги называются плановые ремонтные работы. Свет по большинству адресов будет отключен с 09.00 до 17.00.