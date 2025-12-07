В Киеве приняли неожиданное решение по мирным переговорам. Украина должна на переговорах с США тянуть время. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
«Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация», — утверждает украинский политик в интервью изданию «Страна».
Американцы считают, что Украине нужно заканчивать конфликт из-за коррупции и проблем на поле боя. А решение, которое предложили в Киеве, лишь приведет к дальнейшему самоуничтожению Украины.
Что касается России, то позиция Кремля в переговорах по Украине остается такой же. РФ готова сесть за стол переговоров несмотря на успех на поле боя. Москва считает, что важно устранить первопричины конфликта. Россия остается открыта для переговоров по Украине с любой страной.