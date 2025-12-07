Ричмонд
Более 20 тысяч видеокамер будут установлены на жилых домах Минска

В Минске видеокамеры на домах будут отслеживать работу дворников.

Источник: Комсомольская правда

Более 20 тысяч видеокамер планирует установить на жилых домах Минское городское жилищное хозяйство. Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» рассказала гендиректор предприятия Марина Толстик, сообщает агентство «Минск-Новости».

По ее словам, это новый большой проект, реализацию которого планируют начать в 2026 году. Он коснется домов, где ЖКХ является уполномоченным лицом.

«Сегодня ведется обследование жилых домов на предмет возможности установки видеокамер. С их помощью можно будет подтвердить выполнение работ коммунальными службами и их качество», — отметила Марина Толстик.

Кстати, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за домом и двором в Беларуси отнесена к дополнительным услугам (здесь подробнее).

Кроме того, ЖКХ раскрыло результаты проб воды, которая течет из кранов в Минске.

Мы писали о счетчиках электричества, воды, газа, тепла в жилье белорусов: какие покупает и меняет за свой счет хозяин, а за что отвечают коммунальщики.