Более 20 тысяч видеокамер будут установлены на жилых домах Минска

Более 20 тысяч видеокамер планирует установить на жилых домах Минское городское жилищное хозяйство. Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» рассказала гендиректор предприятия Марина Толстик, сообщает агентство «Минск-Новости».
По ее словам, это новый большой проект, реализацию которого планируют начать в 2026 году. Он коснется домов, где ЖКХ является уполномоченным лицом.
«Сегодня ведется обследование жилых домов на предмет возможности установки видеокамер. С их помощью можно будет подтвердить выполнение работ коммунальными службами и их качество», — отметила Марина Толстик.
Кстати, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за домом и двором в Беларуси отнесена к дополнительным услугам (здесь подробнее).
