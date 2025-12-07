Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта. В Москве сохранится облачная погода, без существенных осадков, на севере Подмосковья местами возможен мокрый снег. Ветер южный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха ноль — плюс три градуса, по области минус один — плюс четыре градусов», — рассказал Тишковец.