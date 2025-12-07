Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до 3 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта. В Москве сохранится облачная погода, без существенных осадков, на севере Подмосковья местами возможен мокрый снег. Ветер южный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха ноль — плюс три градуса, по области минус один — плюс четыре градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо падать и составят 755 миллиметров ртутного столба.