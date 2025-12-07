Ричмонд
сильный туман с отложениями изморози
Омские коммунальные службы перешли на усиленный режим

Работу систем жизнеобеспечения проверили перед морозами.

Источник: Комсомольская правда

7 декабря министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко написал пост по итогам оперативного совещания. Чиновник сообщил, что коммунальные и экстренные службы уже работают в усиленном режиме. Системы жизнеобеспечения готовы бесперебойно обогревать здания в морозы.

Специалисты проверяют и регулируют режимы внутридомовых сетей и узлов инженерных коммуникаций. Диспетчерские службы оперативно работают по обращениям местных жителей. Координацию усилий взял на себя губернатор Виталий Хоценко, поручив активизировать работу с управляющими компаниями.

«Если в квартире холодно, то в первую очередь нужно обращаться в свою УК или в ТСЖ», — напомнил Владимир Шнипко.

Для экстренной связи работают горячие линии ЕДДС города Омска и Департамента энергетики.

Ранее мы сообщили, что при падении в яму с кипятком погиб профессор Владимир Красницкий.