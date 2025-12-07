Обновили спустя 90 лет: в Тюмени пройдут показы легендарного семейного фильма

Фильм впервые был показан в июле 1941 года.
Показы восстановленного ретро-фильма «Конек-Горбунок» 1941 года прошли в Тюмени и Тобольске. Они могут получить продолжение в формате широкого семейного проката в новогодние каникулы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов в своем telegram-канале.
«Показы восстановленного ретро-фильма “Конек-Горбунок” 1941 года прошли в Тюмени и в Тобольске. Сохраняется высокий интерес к произведению нашего земляка Петра Ершова, поэтому Госфильмофонд России провел реставрацию легендарной ленты. В планах организовать широкий показ замечательного фильма для семей с детьми в новогодние каникулы», — сообщил парламентарий.
Картину представили специалисты Госфильмофонда России. Благодаря проведенной работе зрители теперь могут ознакомиться с фильмом Александра Роу в том виде, в каком он был продемонстрирован при первой премьере в июле 1941 года, когда его выход на экраны состоялся, несмотря на начавшуюся войну. Андрей Артюхов поблагодарил директора областного департамента потребительского рынка и туризма Марию Трофимову и члена фракции ЕР Эдуарда Омарова за организацию и поддержку проекта.
Проект «Путешествие в сказку П. Ершова “Конек-Горбунок”» ориентирован на семейную аудиторию и популяризацию наследия писателя-земляка. Организаторы рассчитывают, что новогодний репертуар с участием отреставрированной ленты привлечет в кинотеатры и культурные площадки как детей, так и взрослых, а также усилит интерес к классической экранизации сказки Петра Ершова и другим мероприятиям проекта.
URA.RU ранее сообщало, что в заречной части Тюмени состоялось официальное открытие бульвара Петра Ершова, созданного по мотивам сказки «Конек-Горбунок». Центральным объектом общественного пространства стала крупногабаритная скульптура Рыбы-кита.