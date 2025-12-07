На бутылках с алкоголем появятся пугающие предупреждения

В Минздраве отметили, что надписи на бутылках должны быть достоверными.
Минздрав России концептуально поддержал инициативу о размещении на упаковке алкогольной продукции данных о ежегодном числе смертей, заболеваний и случаев увольнения, связанных с ее потреблением, при условии гарантии достоверности такой информации. Об этом говорится в официальном ответе ведомства.
«Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках», — заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгении Котовой, его слова приводит РИА Новости.
В документе указывается, что нанесение на этикетку лишь показателя смертности от алкоголя не сможет адекватно отразить реальную тяжесть ситуации, связанной с его потреблением, будет занижать реальное алкогольное бремя и способно создать у граждан искаженное представление о масштабах проблемы. Кроме того, министерство подчеркнуло, что введение каких-либо дополнительных элементов маркировки, включая указание данных о смертности, допустимо только при условии обеспечения надежности, сопоставимости и полноты соответствующей статистики.
Ранее ноября группа депутатов Госдумы фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направила министру здравоохранения России Михаилу Мурашко обращение. В нем парламентарии предложили обязать производителей алкоголя указывать на бутылках статистику по смертности, заболеваниям и увольнениям, вызванным употреблением спиртных напитков.