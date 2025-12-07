На бутылках с алкоголем появятся пугающие предупреждения

В документе указывается, что нанесение на этикетку лишь показателя смертности от алкоголя не сможет адекватно отразить реальную тяжесть ситуации, связанной с его потреблением, будет занижать реальное алкогольное бремя и способно создать у граждан искаженное представление о масштабах проблемы. Кроме того, министерство подчеркнуло, что введение каких-либо дополнительных элементов маркировки, включая указание данных о смертности, допустимо только при условии обеспечения надежности, сопоставимости и полноты соответствующей статистики.